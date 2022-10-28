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Реалии телемедицины: в Новой Зеландии можно будет сделать аборт по телефону

28 октября 2022, 16:04
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
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Источник: Depositphotos

В Новой Зеландии женщины в первые десять недель беременности смогут получить лекарства для аборта после консультации по телефону. Это станет возможным после того, как на следующей неделе в стране развернется последняя стадия телемедицинских услуг по аборту с национальной горячей линией.

Сообщается, что медикаментозный аборт включает прием двух таблеток и может быть выполнен в домашних условиях. При этом женщин со сроком беременности более 10 недель или с другими заболеваниями, требующими медицинского наблюдения, будут направлять на очные приемы.

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— Расширение телездравоохранения в отношении абортов на национальном уровне поможет обеспечить каждой женщине доступ к услугам по прерыванию беременности, независимо от того, где они живут, — заявили в Минздраве Новой Зеландии.

Известно, что Англия, Шотландия, Уэльс и Колумбия запустили национальные телемедицинские службы абортов во время пандемии коронавируса. В Великобритании эти три страны в этом году проголосовали за то, чтобы сделать это изменение постоянным.

Источник
The Guardian
Теги
аборти Медики Нова Зеландія Телефони
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