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Реалії телемедицини: у Новій Зеландії можна буде зробити аборт по телефону

28 Жовтня 2022, 16:04
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
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Джерело: Depositphotos

У Новій Зеландії жінки в перші десять тижнів вагітності зможуть отримати ліки для аборту після консультації по телефону. Це стане можливим після того, як наступного тижня в країні розгорнеться остання стадія телемедичних послуг з аборту з національною гарячою лінією.

Повідомляється, що медикаментозний аборт включає прийом двох таблеток і може бути виконаний в домашніх умовах. При цьому жінок з терміном вагітності більше 10 тижнів або з іншими захворюваннями, що вимагають медичного спостереження, будуть направляти на очні прийоми.

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– Розширення телемедицини щодо абортів на національному рівні допоможе забезпечити кожній жінці доступ до послуг з переривання вагітності, незалежно від того, де вони живуть, – заявили в МОЗ Нової Зеландії.

Відомо, що Англія, Шотландія, Уельс і Колумбія запустили національні телемедичні служби абортів під час пандемії коронавірусу. У Великій Британії ці три країни цього року проголосували за те, щоб зробити цю зміну постійною.

Джерело
The Guardian
Теги
аборти Медики Нова Зеландія Телефони
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