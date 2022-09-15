Згідно з новим указом прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, жінки країни, які бажають зробити аборт, будуть зобов’язані слухати серцебиття плода, перш ніж зможуть отримати доступ до процедури. Новий регламент повинен набрати чинності в четвер, 15 вересня.

– Новий закон є продовженням політики уряду проти абортів, спрямованої на підвищення народжуваності, – заявила представниця угорської організації із захисту прав жінок Ноа Нограді.

Зазначається, що законодавство Угорщини про аборти не зазнало жодних змін з 1992 року. Так, жінці, яка бажає зробити аборт, перед тим як отримати направлення, потрібна не тільки довідка від гінеколога, що підтверджує вагітність.

Читайте також: У Китаї заборонили робити аборти без медичних показань

Зараз дивляться

Жінка повинна двічі, з інтервалом не менше трьох днів, відвідувати сімейні служби, де їй дають консультації з питань усиновлення та державних допомог для матерів.

При цьому більшість медичних експертів вважають, що серцебиття плода вводить в оману, коли йдеться про перші тижні вагітності: звук, чутний під час раннього УЗД, генерується самим апаратом.