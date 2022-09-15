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Заставят слушать сердцебиение плода: Венгрия ужесточает доступ к абортам

15 сентября 2022, 10:30
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

Согласно новому указу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, женщины страны, желающие сделать аборт, будут обязаны слушать сердцебиение плода, прежде чем они смогут получить доступ к процедуре. Новый регламент должен вступить в силу в четверг, 15 сентября.

— Новый закон является продолжением политики правительства против абортов, направленной на повышение рождаемости, — заявила представитель венгерской организации по защите прав женщин Ноа Ногради.

Отмечается, что законодательство Венгрии об абортах не претерпело никаких изменений с 1992 года. Так, женщине, желающей сделать аборт, перед тем, как получить направление, требуется не только справка от гинеколога, подтверждающая беременность.

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Женщина также должна дважды, с интервалом не менее трех дней, посещать семейные службы, где ей дают консультации по вопросам усыновления и государственных пособий для матерей. 

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При этом большинство медицинских экспертов считают, что сердцебиение плода вводит в заблуждение, когда речь идет о первых неделях беременности: звук, слышимый во время раннего УЗИ, генерируется самим аппаратом.

Источник
The Guardian
Теги
аборти вагітність Закон Серце Венгрия
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