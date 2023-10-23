Заикание — распространенная проблема, особенно у детей. Психологи рассказали, как правильно общаться с таким ребенком, чтобы не травмировать его.
Кэтрин Вулли руководитель Британской ассоциации заикания говорит, что стигматизация и недоразумение с детьми, которые имеют недостаток речи, заставляет их чувствовать себя смущенными своим произношением.
Часто дети, которым некомфортно избегают разговора или меняют слова, которые им сложно произнести.
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Исследования свидетельствуют о том, что заикание это неврологическое нарушение.
Лечение от заикания нет, но есть техники, которые облегчают общение людям с этой проблемой.
Кэтрин Вулли советует придерживаться нескольких правил:
- цените голос ребенка, прислушивайтесь к тому, о чем говорит малыш;
- будьте терпеливы, не стоит “гнать” своего ребенка в речи.
- не добавляйте окончания к словам ребенка;
- замедляйте темп своей речи, так ребенку будет комфортнее;
- поддерживайте зрительный контакт, и показывайте заинтересованность к словам;
- описывайте заикание нейтрально.
Люди с заиканием должны чувствовать комфорт в обществе, поэтому поддерживайте их.