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Ребенок с заиканием: как правильно общаться, чтобы не травмировать

23 октября 2023, 16:49
Ольга Боднарчук редактор
Ребенок с заиканием: как правильно общаться, чтобы не травмировать
Источник: Pexels

Заикание — распространенная проблема, особенно у детей. Психологи рассказали, как правильно общаться с таким ребенком, чтобы не травмировать его.

Кэтрин Вулли руководитель Британской ассоциации заикания говорит, что стигматизация и недоразумение с детьми, которые имеют недостаток речи, заставляет их чувствовать себя смущенными своим произношением.

Часто дети, которым некомфортно избегают разговора или меняют слова, которые им сложно произнести.

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Исследования свидетельствуют о том, что заикание это неврологическое нарушение.

Лечение от заикания нет, но есть техники, которые облегчают общение людям с этой проблемой.

Кэтрин Вулли советует придерживаться нескольких правил:

  • цените голос ребенка, прислушивайтесь к тому, о чем говорит малыш;
  • будьте терпеливы, не стоит “гнать” своего ребенка в речи.
  • не добавляйте окончания к словам ребенка;
  • замедляйте темп своей речи, так ребенку будет комфортнее;
  • поддерживайте зрительный контакт, и показывайте заинтересованность к словам;
  • описывайте заикание нейтрально.

Люди с заиканием должны чувствовать комфорт в обществе, поэтому поддерживайте их.

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Источник
Independent
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