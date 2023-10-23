Заїкання – розповсюджена проблема, особливо у дітей. Психологи розповіли, як правильно спілкуватися з такою дитиною, щоб не травмувати її.

Кетрін Вуллі керівник Британської асоціації заїкання каже, що стигматизація та непорозуміння з дітьми, які мають ваду мовлення, змушує їх почуватися збентеженими своєю вимовою.

Часто діти, яким некомфортно уникають розмови або змінюють слова, які їм складно вимовити.

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Дослідження свідчать про те, що заїкання це неврологічне порушення.

Лікування від заїкання немає, але є техніки, які полегшують спілкування людям з цією проблемою.

Кетрін Вуллі радить дотримуватися кількох правил:

цінуйте голос дитини, прислухайтесь до того, про каже малюк;

будьте терплячі, не варто «гнати» свою дитину у мовленні.

не додавайте закінчення до слів дитини;

уповільнюйте темп свого мовлення, так дитині буде комфортніше;

підтримуйте зоровий контакт, та показуйте зацікавленість до слів;

описуйте заїкання нейтрально.

Люди з заїканням повинні відчувати комфорт в суспільстві, тому підтримуйте їх.