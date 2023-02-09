Специалисты популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя рассказали, как распознать взрывоопасные предметы, которые на первый взгляд могут быть вполне обычными и привычными. Или наоборот…

На ноябрь прошлого года в Украине обезврежено более 270 тыс. единиц взрывоопасных предметов. В ГСЧС даже создали интерактивную карту с обозначением территорий, где потенциально могут находиться взрывные устройства.

В “красной” зоне оказались парки, леса, городская инфраструктура и многие другие объекты.

Сейчас смотрят

Среди наиболее распространенных взрывных устройств – артиллерийские снаряды, реактивные и инженерные мины, авиабомбы, детонаторы, ручные гранаты, патроны разных видов.

Опасность таких “находок” в том, что часто они замаскированы под окружающую среду, а потому — незаметны.

Признаки, по которым можно распознать взрывоопасный предмет:

он незнаком или непривычен для этой обстановки или территории (например, мягкая игрушка на дереве или под мостом);

вы слышите звук из предмета (тиканье, сигналы через определенный промежуток времени) или видите мигание индикаторной лампочки;

рядом с предметом есть источники питания (батарейки, аккумуляторы и т.п.);

растяжка проводов или просто провода, которые тянутся от механизма на большое расстояние.

Если боеприпас долго пролежал в земле или под дождем, на нем может образоваться беловатый порошкообразный нарост. Это происходит вследствие взаимодействия металла со взрывчатым веществом при высокой влажности.

Что делать , если вы наткнулись на предмет, похожий на взрывоопасный:

не приближайтесь к предмету, ни в коем случае не трогайте его и не двигайте;

сразу позвоните в Службу спасения “101” или в полицию по номеру “102”;

по возможности, оградите место и сообщите людям вокруг об опасности;

зафиксируйте точное время, когда вы обнаружили находку;

прекратите работу рядом с предметом;

организуйте временную охрану опасного места до приезда специалистов и не допускайте посторонних лиц.

Будьте особенно осторожны, видя красно-белую ленту и самодельные знаки об опасности. Если у вас есть дети, уделите немного времени на объяснение основ минной безопасности.

Источник: Береги себя