Фахівці популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе розповіли, як розпізнати вибухонебезпечні предмети, які на перший погляд можуть бути цілком звичайними. Або навпаки…

На листопад минулого року в Україні знешкоджено понад 270 тис. одиниць вибухонебезпечних предметів. У ДСНС навіть створили інтерактивну карту з позначенням територій, де потенційно можуть перебувати вибухові пристрої.

У “червоній” зоні опинилися парки, ліси, міська інфраструктура і багато інших об’єктів.

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Серед найбільш поширених вибухових пристроїв – артилерійські снаряди, реактивні та інженерні міни, авіабомби, детонатори, ручні гранати, патрони різних видів.

Небезпека таких “знахідок” в тому, що часто вони замасковані під навколишнє середовище, а тому — непомітні.

Ознаки, за якими можна розпізнати вибухонебезпечний предмет:

він незнайомий або незвичний для цієї обстановки або території (наприклад, м’яка Іграшка на дереві або під мостом);

ви чуєте звук з предмета (цокання, сигнали через певний проміжок часу) або бачите миготіння індикаторної лампочки;

поруч з предметом є д жерела живлення (батарейки, а кумулятори тощо);

жерела живлення (батарейки, кумулятори тощо); розтяжка проводів або просто дроти, які тягнуться від механізму на велику відстань.

Якщо боєприпас довго пролежав в землі або під дощем, на ньому може утворитися білуватий порошкоподібний наріст. Це відбувається внаслідок взаємодії металу з вибуховою речовиною при високій вологості.

Що робити, якщо ви натрапили на предмет, схожий на вибухонебезпечний:

не наближайтеся до предмету, ні в якому разі не чіпайте його і не рухайте;

одразу зателефонуйте до Служби порятунку “101” або до поліції за номером “102”;

по можливості, поставте навколо цього місця огорожу і повідомте людям навколо про небезпеку;

і повідомте людям навколо про небезпеку; зафіксуйте точний час, коли ви виявили знахідку;

припиніть роботу поруч із предметом;

організуйте тимчасову охорону небезпечного місця до приїзду фахівців і не допускайте сторонніх осіб.

Будьте особливо обережні, побачивши червоно-білу стрічку та саморобні знаки небезпеки. Якщо у вас є діти, приділіть трохи часу на пояснення основ мінної безпеки.

Джерело: Бережи себе