Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

Дивні знахідки в несподіваному місці: як розпізнати вибухонебезпечні предмети

9 Лютого 2023, 10:55
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Дивні знахідки в несподіваному місці: як розпізнати вибухонебезпечні предмети
Джерело: Pixabay

Фахівці популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе розповіли, як розпізнати вибухонебезпечні предмети, які на перший погляд можуть бути цілком звичайними. Або навпаки…

На листопад минулого року в Україні знешкоджено понад 270 тис. одиниць вибухонебезпечних предметів. У ДСНС навіть створили інтерактивну карту з позначенням територій, де потенційно можуть перебувати вибухові пристрої.

У “червоній” зоні опинилися парки, ліси, міська інфраструктура і багато інших об’єктів.

Зараз дивляться

Читайте також:
протезиСам прибрав з городу 12 мін, 13-та вибухнула: у Львові встановили протез ноги 70-річному чоловікові

Серед найбільш поширених вибухових пристроїв – артилерійські снаряди, реактивні та інженерні міни, авіабомби, детонатори, ручні гранати, патрони різних видів.

Небезпека таких “знахідок” в тому, що часто вони замасковані під навколишнє середовище, а тому — непомітні.

Ознаки, за якими можна розпізнати вибухонебезпечний предмет:

  • він незнайомий або незвичний для цієї обстановки або території (наприклад, м’яка Іграшка на дереві або під мостом);
  • ви чуєте звук з предмета (цокання, сигнали через певний проміжок часу) або бачите миготіння індикаторної лампочки;
  • поруч з предметом є джерела живлення (батарейки, акумулятори тощо);
  • розтяжка проводів або просто дроти, які тягнуться від механізму на велику відстань.

Якщо боєприпас довго пролежав в землі або під дощем, на ньому може утворитися білуватий порошкоподібний наріст. Це відбувається внаслідок взаємодії металу з вибуховою речовиною при високій вологості.

Що робити, якщо ви натрапили на предмет, схожий на вибухонебезпечний:

  • не наближайтеся до предмету, ні в якому разі не чіпайте його і не рухайте;
  • одразу зателефонуйте до Служби порятунку “101” або до поліції за номером “102”;
  • по можливості, поставте навколо цього місця огорожу і повідомте людям навколо про небезпеку;
  • зафіксуйте точний час, коли ви виявили знахідку;
  • припиніть роботу поруч із предметом;
  • організуйте тимчасову охорону небезпечного місця до приїзду фахівців і не допускайте сторонніх осіб.

Будьте особливо обережні, побачивши червоно-білу стрічку та саморобні знаки небезпеки. Якщо у вас є діти, приділіть трохи часу на пояснення основ мінної безпеки.

Джерело: Бережи себе

Теги
Вибухівка вибухонебезпечні предмети Поради сапери
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь