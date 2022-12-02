Фахівці Національного реабілітаційного центру Незламні Першого медоб’єднання Львова встановили протез ноги 70-річному чоловікові з Авдіївки, який голими руками виніс зі свого городу 12 мін, щоб викопати картоплю, але 13-тя — вибухнула.

Про це співробітники клініки написали на своїй сторінці в Facebook.

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– Олександр Доронін пів року жив під щоденними обстрілами та ще й намагався вести звичний побут. Доглядав за двома кішками, собакою, возився по господарству, обробляв город, – пишуть медики.

За їхніми словами, в серпні вирішив викопати картоплю. Для цього почав самостійно розчищати засіяний мінами город. Після того, як виніс 12 боєприпасів, прогримів вибух.

– Олександр Федорович втратив свідомість. Коли прокинувся, правої ноги вже не було. Все, що пам’ятає, це як на одних тільки руках проповз 150 метрів у напрямку найближчого будинку, – повідомляють подробиці медики.

За їхніми словами, закривавленого чоловіка помітили сусіди. Саме вони зупинили кровотечу і відвезли його в напівзруйновану місцеву лікарню. Далі були кілька днів у медустановах Покровська та Дніпра, а потім – евакуаційний потяг до Львова.

Повідомляється, що в Центрі Незламні Олександр Федорович вже більше трьох місяців. За цей час хірургам вдалося загоїти ампутовану кінцівку і підготувати її до протезування.

Паралельно з чоловіком працювали фахівці з реабілітації – фізичної та психологічної.

– І ось днями наші протезисти встановили пацієнтові протез. Вперше з 13 серпня Олександр Федорович пройшов кілька кроків без милиць, – пишуть медики.

Вони відзначають, що попереду ще тривала реабілітація. Чоловік повинен навчитися користуватися протезом, щоб впевнено стояти на ногах.

Джерело: Перше медоб’єднання Львів