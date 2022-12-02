Специалисты Национального реабилитационного центра Незламні Первого медобъединения Львова установили протез ноги 70-летнему мужчине из Авдеевки, который голыми руками вынес со своего огорода 12 мин, чтобы выкопать картошку, но 13-я — взорвалась.

Об этом сотрудники клиники написали на своей странице в Facebook.

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— Александр Доронин полгода жил под ежедневными обстрелами да еще и пытался вести привычный быт. Ухаживал за двумя кошками, собакой, возился по хозяйству, обрабатывал огород, — пишут медики.

По их словам, в августе решил выкопать картошку. Для этого начал самостоятельно расчищать усеянный минами огород. После того, как вынес 12 боеприпасов, прогремел взрыв.

— Александр Федорович потерял сознание. Когда очнулся, правой ноги уже не было. Все, что помнит, это как на одних только руках прополз 150 метров в направлении ближайшего дома, — сообщают подробности медики.

По их словам, окровавленного мужчину заметили соседи. Именно они остановили кровотечение и отвезли его в полуразрушенную местную больницу. Далее были несколько дней в медучреждениях Покровска и Днепра, а затем — эвакуационный поезд во Львов.

Сообщается, что в Центре Незламні Александр Федорович уже более трех месяцев. За это время хирургам удалось заживить ампутированную конечность и подготовить ее к протезированию.

Параллельно с мужчиной работали специалисты по реабилитации — физической и психологической.

— И вот на днях наши протезисты установили пациенту протез. Впервые с 13 августа Александр Федорович прошел несколько шагов без костылей, — пишут медики.

Они отмечают, что впереди еще длительная реабилитация. Мужчина должен научиться пользоваться протезом, чтобы уверенно стоять на ногах.

Источник: Первое медобъединение Львов