В аэропорту Амстердама Схипхол сотрудники голландской полиции сняли с грузового рейса из ЮАР безбилетного пассажира. Мужчина путешествовал из Африки в Европу зайцем в отсеке для шасси в носовой части воздушного судна.

Сообщается, что полет из Йоханнесбурга в Амстердам занимает около 11 часов. При этом известно, что грузовой самолет сделал одну остановку в Найроби в Кении. Так что пока непонятно, где именно на борт пробрался безбилетник.

По данным полиции, возраст и национальность мужчины пока не установлены. Он вообще не смог ответить ни на один основной вопрос.

По сообщению голландской телекомпании NOS, на месте происшествия у мужчины поднялась температура тела, и к моменту прибытия скорой помощи он был практически невменяем. Его доставили в больницу в стабильном состоянии.

Вообще, такого рода пассажиры во время длительных полетов очень редко выживают из-за холода и низкого уровня кислорода на больших высотах.

— Удивительно, что мужчина все еще жив, — сообщила информационному агентству AFP сотрудник Королевской военной полиции Нидерландов Джоанна Хелмондс.

Представитель грузового перевозчика подтвердил, что безбилетный пассажир летел рейсом, выполняемым Cargolux Italia.