В аеропорту Амстердама Схіпхол співробітники голландської поліції зняли з вантажного рейсу з ПАР безквиткового пасажира. Чоловік подорожував з Африки до Європи зайцем у відсіку для шасі у носовій частині повітряного судна.

Повідомляється, що політ з Йоганнесбурга до Амстердама займає близько 11 годин. При цьому відомо, що вантажний літак зробив одну зупинку в Найробі в Кенії. Так що поки незрозуміло, де саме на борт пробрався безбілетник.

За даними поліції, вік і національність чоловіка поки не встановлені. Він взагалі не зміг відповісти ні на одне основне питання.

За повідомленням голландської телекомпанії NOS, на місці події у чоловіка піднялася температура тіла, і до моменту прибуття швидкої допомоги був практично неосудний. Він був доставлений в лікарню в стабільному стані.

Взагалі, такого роду пасажири під час тривалих польотів дуже рідко виживають через холод і низький рівень кисню на великих висотах.

– Дивно, що чоловік все ще живий, – повідомила інформаційному агентству AFP співробітник Королівської військової поліції Нідерландів Джоанна Хелмондс.

Представник вантажного перевізника підтвердив, що безквитковий пасажир летів рейсом, який виконувала компанія Cargolux Italia.