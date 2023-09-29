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Смотрим на этикетки: в Украину завезли сырные соусы с токсичной бациллой

29 сентября 2023, 11:30
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
соус
Источник: Pexels

Как сообщили сотрудники Госпродпотребслужбы в Харьковской области, в Украину из Нидерландов завезли сырные соусы, в которых обнаружена опасная для здоровья бацилла Bacillus cereus.

— Соусы изготовлены компанией Lekkerkerker Food, находящейся в Нидерландах. В пищевых добавках обнаружили Bacillus cereus, которая очень токсична и опасна для здоровья, — говорится в сообщении.

Также стало известно, что соусы предназначались для реализации компанией ООО “ЯН ДЖЕНЕРАЛ ПРОДАКТС УКРАИНА”, проспект Воздухофлотский, 66, г. Киев, 03151.

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По словам экспертов, продукция должна попасть на прилавки магазинов Харьковской области. Украинцев просят сообщать, если они увидели такой товар в торговых точках.

Bacillus cereus – это вид грамположительных, спорообразующих почвенных бактерий. Они вызывают токсикоинфекцию у человека. Инкубационный период длится от 1 до 12 часов.

Обычно инфекция попадает в организм при употреблении гамбургеров, сырого и жареного риса. Вызывает пищевые токсикоинфекции у человека (включая рвотный и диарейный синдром), продуцирует энтеротоксины. Лечится инфекция регидрационной терапией.

Источник: Госпродпотребслужба Харьковской области

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