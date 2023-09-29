Як повідомили співробітники Держпродспоживслужби в Харківській області, в Україну з Нідерландів завезли сирні соуси, у яких виявлено небезпечну для здоров’я бацилу Bacillus cereus.

– Соуси виготовлені компанією Lekkerkerker Food, що знаходиться в Нідерландах. У харчових добавках виявили Bacillus cereus, яка є дуже токсичною і небезпечною для здоров’я, – йдеться в повідомленні.

Також стало відомо, що соуси призначалися для реалізації компанією ТОВ “ЯН ДЖЕНЕРАЛ ПРОДАКТС УКРАЇНА”, проспект Повітрофлотський, 66, м. Київ, 03151.

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За словами експертів, продукція має потрапити на прилавки магазинів Харківської області. Українців просять повідомляти, якщо вони побачили такий товар у торгових точках.

Bacillus cereus – це вид грампозитивних, спороутворювальних ґрунтових бактерій. Вони викликають токсикоінфекцію в людини. Інкубаційний період триває від 1 до 12 годин.

Зазвичай інфекція потрапляє в організм під час вживання гамбургерів, сирого та смаженого рису. Спричиняє харчові токсикоінфекції у людини (включно з блювотним і діарейним синдромом), продукує ентеротоксини. Лікується інфекція регідраційною терапією.

Джерело: Держпродспоживслужба Харківської області