Як повідомили співробітники Держпродспоживслужби в Харківській області, в Україну з Нідерландів завезли сирні соуси, у яких виявлено небезпечну для здоров’я бацилу Bacillus cereus.
– Соуси виготовлені компанією Lekkerkerker Food, що знаходиться в Нідерландах. У харчових добавках виявили Bacillus cereus, яка є дуже токсичною і небезпечною для здоров’я, – йдеться в повідомленні.
Також стало відомо, що соуси призначалися для реалізації компанією ТОВ “ЯН ДЖЕНЕРАЛ ПРОДАКТС УКРАЇНА”, проспект Повітрофлотський, 66, м. Київ, 03151.
За словами експертів, продукція має потрапити на прилавки магазинів Харківської області. Українців просять повідомляти, якщо вони побачили такий товар у торгових точках.
Bacillus cereus – це вид грампозитивних, спороутворювальних ґрунтових бактерій. Вони викликають токсикоінфекцію в людини. Інкубаційний період триває від 1 до 12 годин.
Зазвичай інфекція потрапляє в організм під час вживання гамбургерів, сирого та смаженого рису. Спричиняє харчові токсикоінфекції у людини (включно з блювотним і діарейним синдромом), продукує ентеротоксини. Лікується інфекція регідраційною терапією.