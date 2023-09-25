46 курсантів одного з навчальних закладів в Одесі були госпіталізовані із симптомами отруєння. За інформацією, наданою поліцією Одеської області, усі постраждалі є неповнолітніми.

Попередньо встановлено, що пацієнтам стало погано вночі, тоді медичний персонал швидко зреагував і госпіталізував курсантів до медичного закладу через підозру на отруєння й харчову токсикоінфекцію.

Наразі всі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.

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За даними правоохоронців, інцидент було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, він розглядається з ознаками порушення ч. 1 статті 325 Кримінального кодексу України, що стосується порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.

У межах розпочатого розслідування призначено низку експертиз для визначення причин і обставин цього інциденту. Правоохоронці активно працюють над з’ясуванням усіх деталей.

Точна кількість постраждалих уточнюється.