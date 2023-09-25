46 курсантов одного из учебных заведений в Одессе были госпитализированы с симптомами отравления. По информации, предоставленной полицией Одесской области, все пострадавшие являются несовершеннолетними.

Предварительно установлено, что пациентам стало плохо ночью, тогда медицинский персонал быстро отреагировал и госпитализировал курсантов в медицинское учреждение из-за подозрения на отравление и пищевую токсикоинфекцию.

Сейчас все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

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По данным правоохранителей, инцидент был внесен в Единый реестр досудебных расследований и рассматривается с признаками нарушения ч. 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины, что касается нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

В рамках начатого расследования назначен ряд экспертиз для определения причин и обстоятельств этого инцидента. Правоохранители активно работают над выяснением всех деталей.

Точное количество пострадавших уточняется.