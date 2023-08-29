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Источник финансов для системы: Минздрав утвердил дорожную карту внедрения медстрахования

29 августа 2023, 09:53
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Источник финансов для системы: Минздрав утвердил дорожную карту внедрения медстрахования
Источник: Pexels

Министерство здравоохранения Украины приказом от 25 августа утвердило дорожную карту внедрения медицинского страхования.

Как говорится в сообщении, система дополнительного медицинского страхования рассматривается как потенциальный источник финансовых ресурсов для сферы здравоохранения в связи с негативными экономическими последствиями широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины.

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Основными преимуществами дополнительного медицинского страхования Минздрав считает, в частности:

  • расширение доступа к дополнительным услугам;
  • улучшение качества лечения, не охватываемого программой медгарантий;
  • более быстрый доступ к врачам-специалистам;
  • покрытие дорогостоящих лекарственных средств и методов лечения.

Кроме того, предусматривается и развитие фармацевтического страхования, предполагающего возмещение расходов на приобретение лекарственных средств и/или медицинских изделий.

— Этот вид страхования предназначен для защиты пациентов от высоких затрат на лекарственные средства, особенно в случаях, когда необходимы дорогостоящее или длительное лечение вне программы государственных гарантий, — говорится в сообщении.

Для решения этих задач Минздрав привлечет объединения страховщиков, банковские учреждения и другие заинтересованные организации.

Источник
Минздрав
Теги
Медичне страхування МОЗ Украины Финансирование
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