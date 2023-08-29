Міністерство охорони здоров’я України наказом від 25 серпня затвердило дорожню карту впровадження медичного страхування.

Як йдеться в повідомленні, система додаткового медичного страхування розглядається як потенційне джерело фінансових ресурсів для сфери охорони здоров’я у зв’язку з негативними економічними наслідками широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.

Основними перевагами додаткового медичного страхування МОЗ вважає, зокрема:

розширення доступу до додаткових послуг;

поліпшення якості лікування, що не охоплюється програмою медгарантій;

швидший доступ до лікарів-спеціалістів;

покриття дорогих лікарських засобів і методів лікування.

Крім того, передбачається і розвиток фармацевтичного страхування, що передбачає відшкодування витрат на придбання лікарських засобів та/або медичних виробів.

– Цей вид страхування призначений для захисту пацієнтів від високих витрат на лікарські засоби, особливо у випадках, коли необхідне дороговартісне або тривале лікування поза програмою державних гарантій, – ідеться в повідомленні.

Для вирішення цих завдань МОЗ залучить об’єднання страховиків, банківські установи та інші зацікавлені організації.