Фахівці Міністерства охорони здоров’я України розповіли про три етапи реабілітації пацієнтів із травмами спинного мозку, як це відбувається в нашій країні сьогодні.

– Перші 24 години – найоптимальніший час для початку реабілітації. Такий підхід дає змогу звести до мінімуму ризик виникнення ускладнень і стійкого обмеження функціонування, – йдеться в повідомленні МОЗ.

Зазначається, що переважна більшість пацієнтів із травмами спинного мозку сьогодні – це військові або цивільні, які отримали поранення внаслідок бойових дій.

Етап 1: гострий період. Щойно хребет стабілізовано, розпочинається реабілітаційна допомога, яка передбачає роботу над підвищенням витривалості людини, підтримання повного обсягу руху в суглобах.

За необхідності реалізують протокол вертикалізації, коли пацієнта за допомогою спеціального обладнання починають переводити з положення лежачи в положення сидячи.

Етап відновлення людини в гострому періоді завершується, коли проведено необхідні хірургічні операції, які дають змогу пацієнту давати вертикальне навантаження на хребет, зокрема приймати сидячі положення.

Етап 2: післягострий період починається, коли людина вже не потребує цілодобового догляду лікаря-фахівця. У разі травми спинного мозку це відбувається, коли надання нейрохірургічної допомоги завершено.

У цьому періоді людей із травмами спинного мозку рекомендується перевести до цивільних або військових медзакладів, здатних надавати високоякісну реабілітаційну допомогу таким пацієнтам.

Етап 3: тривалий період. Загальною метою надання безоплатної реабілітаційної допомоги на цьому етапі є підтримання та покращення функціональних досягнень пацієнта, отриманих під час реабілітації в післягострий період.

Йдеться про навички користування колісним кріслом та функції самообслуговування. Також цей період реабілітації передбачає підбір, налаштування, навчання та забезпечення допоміжними засобами реабілітації, відповідно до нових потреб пацієнта.

Довідка: пацієнти з травмами спинного мозку, тяжкими черепно-мозковими травмами та ампутаціями, яким надається стаціонарна допомога за двома і більше напрямками, можуть отримати до восьми циклів реабілітації на рік. Тривалість одного циклу в такому разі – понад 21 день.

При цьому всі послуги з реабілітації у сфері охорони здоров’я в медустановах, підпорядкованих МОЗ, надаються безоплатно і повністю покриваються НСЗУ в рамках Програми медичних гарантій.