Специалисты Министерства здравоохранения Украины рассказали о трех этапах реабилитации пациентов с травмами спинного мозга, как это происходит в нашей стране сегодня.

— Первые 24 часа – самое оптимальное время для начала реабилитации. Такой подход позволяет свести к минимуму риск возникновения осложнений и устойчивого ограничения функционирования, — говорится в сообщении Минздрава.

Отмечается, что подавляющее большинство пациентов с травмами спинного мозга сегодня — это военные или гражданские, получившие ранения в результате боевых действий.

Этап 1: острый период. Как только позвоночник стабилизирован, начинается реабилитационная помощь, которая предусматривает работу над повышением выносливости человека, поддержание полного объема движения в суставах.

При необходимости реализуют протокол вертикализации, когда пациента с помощью специального оборудования начинают переводить из положения лежа в положение сидя.

Этап восстановления человека в остром периоде завершается, когда проведены необходимые хирургические операции, позволяющие пациенту давать вертикальную нагрузку на позвоночник, в частности принимать сидячие положения.

Этап 2: послеострый период начинается , когда человек уже не нуждается в круглосуточном уходе врача-специалиста. В случае травмы спинного мозга это происходит, когда оказание нейрохирургической помощи завершено.

В этом периоде людям с травмами спинного мозга рекомендуется перевести в гражданские или военные медучреждения, способные оказывать высококачественную реабилитационную помощь таким пациентам.

Этап 3: длительный период. Общей целью предоставления бесплатной реабилитационной помощи на этом этапе является поддержание и улучшение функциональных достижений пациента, полученных во время реабилитации в послеострый период.

Речь идет о навыках пользования колесным креслом и функциях самообслуживания. Также этот период реабилитации предусматривает подбор, настройку, обучение и обеспечение вспомогательными средствами реабилитации, в соответствии с новыми потребностями пациента.

Справка: пациенты с травмами спинного мозга, тяжелыми черепно-мозговыми травмами и ампутациями, которым оказывается стационарная помощь по двум и более направлениям, могут получить до восьми циклов реабилитации в год. Продолжительность одного цикла в таком случае – более 21 дня.

При этом все услуги по реабилитации в сфере здравоохранения в медучреждениях, подчиненных Минздраву, предоставляются бесплатно и полностью покрываются НСЗУ в рамках Программы медицинских гарантий.