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Экстренная служба медпомощи Херсонщины работает 24/7: люди с хроническими болезнями в центре внимания

7 июня 2023, 15:41
Валентина Андрейко журналіст
евакуюють літніх людей, херсонщина

Херсонский областной Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф работает на затопленных территориях 24/7.  Продолжают спасать и оказывать помощь пострадавшим.

Во время вечерней эвакуации 6 июня спасли 19 украинцев, еще троих вывезли ночью. Среди эвакуированных — люди с хроническими заболеваниями, которым нужна медицинская помощь или сопровождение.

Раненых, к счастью, за сутки нет.

По информации председателя Херсонской ОГА, интенсивность подтопления уменьшается, но из-за значительных разрушений дамбы вода будет прибывать.

Ожидается увеличение уровня воды примерно еще на метр в течение 15 часов.

В Херсоне часть районов подверглась значительному подтоплению. Медики не могут проехать в пострадавшие населенные пункты недалеко от города.  В таких случаях на помощь медицинской службе приходят спасатели ГСЧС.

Пока украинцы сплотились, чтобы оказать посильную помощь людям и животным на затопленных территориях, российские чудовища, иначе их и не назовешь, продолжают обстрелы, которые нацелены на наши спасательные операции.

Так, ночью оккупанты нанесли удар по зданию Гослекслужбы в Херсоне — оно получило повреждения.  К счастью, никто не пострадал.

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Фото: МОЗ

Источник
Минздрав
Теги
Каховська ГЕС медична допомога Херсонщина
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