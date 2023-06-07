Херсонский областной Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф работает на затопленных территориях 24/7. Продолжают спасать и оказывать помощь пострадавшим.

Во время вечерней эвакуации 6 июня спасли 19 украинцев, еще троих вывезли ночью. Среди эвакуированных — люди с хроническими заболеваниями, которым нужна медицинская помощь или сопровождение.

Раненых, к счастью, за сутки нет.

По информации председателя Херсонской ОГА, интенсивность подтопления уменьшается, но из-за значительных разрушений дамбы вода будет прибывать.

Ожидается увеличение уровня воды примерно еще на метр в течение 15 часов.

В Херсоне часть районов подверглась значительному подтоплению. Медики не могут проехать в пострадавшие населенные пункты недалеко от города. В таких случаях на помощь медицинской службе приходят спасатели ГСЧС.

Пока украинцы сплотились, чтобы оказать посильную помощь людям и животным на затопленных территориях, российские чудовища, иначе их и не назовешь, продолжают обстрелы, которые нацелены на наши спасательные операции.

Так, ночью оккупанты нанесли удар по зданию Гослекслужбы в Херсоне — оно получило повреждения. К счастью, никто не пострадал.

Фото: МОЗ