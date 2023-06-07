Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини здоров’я

Екстрена служба меддопомоги Херсонщини працює 24/7: люди з хронічними хворобами в центрі уваги

7 Червня 2023, 15:41
Валентина Андрейко журналістка
евакуюють літніх людей, херсонщина

Херсонський обласний Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф працює на затоплених територіях 24/7.  Продовжують рятувати й надавати допомогу постраждалим.

Під час вечірньої евакуації 6 червня врятували 19 українців, ще трьох вивезли вночі. Серед евакуйованих – люди з хронічними захворюваннями, яким потрібна медична допомога чи супровід.

Поранених, на щастя, за добу немає.

За інформацією голови Херсонської ОВА, інтенсивність підтоплення зменшується, але через значні руйнування дамби вода ще прибуватиме.

Очікується збільшення рівня води приблизно ще на метр упродовж 15 годин.

У  Херсоні частина районів зазнала значного підтоплення. Медики не можуть проїхати до постраждалих населених пунктів недалеко від міста.  У таких випадках на допомогу медичній службі приходять рятувальники ДСНС.

Поки українці згуртувалися, щоб надати посильну допомогу людям і тваринам на затоплених територіях, російські потвори, інакше їх і не назвеш, продовжують обстріли, які націлені на наші рятувальні операції.

Так, уночі окупанти завдали удару по будівлі Держлікслужби в Херсоні – вона зазнала пошкоджень.  На щастя, ніхто не постраждав.

Читайте також:
швидка допомога, госпіталізаціяСміливість бути першими й у війну, і в мирні дні: екстрена медична допомога завжди напоготові

Фото: МОЗ

Джерело
МОЗ
Теги
Каховська ГЕС медична допомога Херсонщина
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь