Херсонський обласний Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф працює на затоплених територіях 24/7. Продовжують рятувати й надавати допомогу постраждалим.

Під час вечірньої евакуації 6 червня врятували 19 українців, ще трьох вивезли вночі. Серед евакуйованих – люди з хронічними захворюваннями, яким потрібна медична допомога чи супровід.

Поранених, на щастя, за добу немає.

За інформацією голови Херсонської ОВА, інтенсивність підтоплення зменшується, але через значні руйнування дамби вода ще прибуватиме.

Очікується збільшення рівня води приблизно ще на метр упродовж 15 годин.

У Херсоні частина районів зазнала значного підтоплення. Медики не можуть проїхати до постраждалих населених пунктів недалеко від міста. У таких випадках на допомогу медичній службі приходять рятувальники ДСНС.

Поки українці згуртувалися, щоб надати посильну допомогу людям і тваринам на затоплених територіях, російські потвори, інакше їх і не назвеш, продовжують обстріли, які націлені на наші рятувальні операції.

Так, уночі окупанти завдали удару по будівлі Держлікслужби в Херсоні – вона зазнала пошкоджень. На щастя, ніхто не постраждав.

Фото: МОЗ