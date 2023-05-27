На них можна покластися й у війну, і в мирні дні – екстрена медична допомога завжди готова до виїзду. 27 травня – їхнє професійне свято.

Колеги називають їх “екстренками”. У них важка робота й неабияка сміливість, щоб завжди бути першими – під час військових дій, повітряних тривог чи стихійних лих, коли є загроза життю людини.

Короткий телефонний номер Екстреної медичної допомоги та медицини катастроф 103 знають у кожній родині, й навіть діти. Бо за цим номером можна подзвонити, коли потрібна термінова допомога.

Ці люди першими приїжджають на виклик, коли трапляється щось, що загрожує нашому життю та здоровʼю.

Офіційно їхню роботу описують як невідкладні організаційні, діагностичні та лікувальні заходи, спрямовані на врятування та збереження життя людини у невідкладному стані та мінімізацію наслідків впливу такого стану на її здоров’я.

Вони роблять свою роботу, незалежно від жодних обставин. Це справжні воїни медичного фронту – воїни світла.

Важко сказати, скільки життів вони вже врятували. Тисячі й десятки тисяч тих, хто потребував допомоги, отримали її.

Низький уклін усім працівникам екстренки за героїзм, який став для них буденним.