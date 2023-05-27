На них можно положиться и в войну, и в мирные дни — экстренная медицинская помощь всегда готова к выезду. 27 мая — их профессиональный праздник.

Коллеги называют их “экстренками”. У них тяжелая работа и большая смелость, чтобы всегда быть первыми — во время военных действий, воздушных тревог или стихийных бедствий, когда есть угроза жизни человека.

Короткий телефонный номер Экстренной медицинской помощи и медицины катастроф 103 знают в каждой семье, и даже дети. Потому что по этому номеру можно позвонить, когда нужна срочная помощь.

Эти люди первыми приезжают на вызов, когда случается что-либо, что угрожает нашей жизни и здоровью.

Официально их работу описывают, как неотложные организационные, диагностические и лечебные мероприятия, направленные на спасение и сохранение жизни человека в неотложном состоянии и минимизацию последствий влияния такого состояния на его здоровье.

Они делают эту свою работу независимо ни от каких обстоятельств. Это настоящие воины медицинского фронта – воины света.

Трудно сказать, сколько жизней они уже спасли. Тысячи и десятки тысяч тех, кто нуждался в помощи, получили ее.

Низкий поклон всем работникам экстренки за героизм, который стал для них обыденным.