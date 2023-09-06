С каждым годом тренк убивает все больше людей. В июле 2023 года администрация президента Джо Байдена объявила о борьбе с этим наркотиком. Почему американцы употребляют тренк и к чему это приводит, в нашем материале.

Что такое тренк

Тренк — это один из современных уличных наркотиков, создающий серьезную угрозу для здоровья. Название происходит от слова транквилизатор. Это смесь ксилазина (ветеринарного седативного препарата) и синтетических опиоидов.

Дилеры добавляют тренк к героину, потому что он значительно дешевле и гораздо мощнее. Это началось в Пуэрто-Рико почти 10 лет назад, а сейчас распространяется как эпидемия в США.

Почему он так опасен

По многим причинам. Нарушение сердечного ритма, повышенное кровяное давление, высокая температура, судороги, агрессия, мысли о самоубийстве — это только “цветочки”.

Ведь в некоторых случаях тренк может вызвать сильное воспаление центральной нервной системы, расстройства дыхания и сердечно-сосудистой системы, а также остановку сердца, инсульт или энцефалопатию.

Под действием тренка человек практически не способен воспринимать реальность, он ничего не осознает, движения и реакция замедляются, он может часами бесцельно бродить по улицам, а довершает картину пустой взгляд. Именно поэтому препарат еще называют зомби-наркотик.

Вследствие его постоянного употребления на ногах или руках появляются серьезные раны, которые напоминают химические ожоги. Обычно их очень сложно лечить, язвы месяцами или даже годами не заживают.

Это приводит к некрозу тканей, а затем к ампутации конечностей. Медики говорят, что эффект от тренка вряд ли можно перепутать с любым другим препаратом.

Безопасной дозы не существует

В США тренк стал серьезной проблемой для здоровья и национальной безопасности. По официальным данным, в 2021 году в США было зафиксировано более 3 тыс. смертей в результате его употребления.

Американское Управление по борьбе с наркотиками изъяло смеси ксилазина и фентанила в 48 из 50 штатов.

Ксилазин не является опиатом. Он не включен в контрольный список США и не взаимодействует с налаксоном, антидотом при передозировке опиоидов.

Таким образом, в случае приема в сочетании с героином или его более мощным и дешевым заменителем фентанилом спасти человека вряд ли удастся.

Несмотря на то, что американские власти активно борются с распространением препарата, зомби-наркотик уже попал в Европу. Еще в мае 2022 года была зафиксирована первая смерть от передозировки в Солихоле (Великобритания).

Ситуация ухудшается и в Канаде: в 2018 году полиция идентифицировала ксилазин в изъятых наркотиках только пять раз, в 2019 — 205, а в 2022 — 1 350.

Источник: Американское Управление по борьбе с наркотиками