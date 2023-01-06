Сейчас во время боевых действий и обстрелов гражданского населения многие получают ранения и ожоги. После лечения они нуждаются в дальнейшей реабилитации в медицинских учреждениях.

Эти процедуры обычно дорогостоящие, ведь касаются эстетической медицины. Имеются ли в программе медицинских гарантий пакеты, способные покрыть эту реабилитацию. На этот вопрос ответил первый заместитель министра здравоохранения Александр Камарида.

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– Реабилитационная помощь становится одной из важных составляющих системы здравоохранения, – отметил он. — Минздрав предоставляет приоритет доказательной реабилитации в рамках программы медицинских гарантий на 2023 год.

По словам чиновника, созданы два отдельных больших мультидисциплинарных пакета, которые будут достаточно финансироваться. Приняты регулирующие документы о реабилитационной помощи, об обеспечении вспомогательными средствами реабилитации, типовой и индивидуальный план реабилитации.

— Да, реабилитация будет в приоритете и будет проводиться финансирование. А все украинцы, кто нуждается в этом, будут получать реабилитацию высокого качества абсолютно бесплатно, — подчеркнул Камарида.

Проект эстетической медицины Неопалимі стартовал в Украине, его цель — реабилитация тех, кто получил рубцы и ожоги в результате боевых действий. К проекту привлечены уже 12 клиник по эстетической медицине.

Как попасть на программу Неопалимі

Воспользоваться этими услугами могут все украинцы, получившие небытовые ожоги или рубцы после их заживления.

На программу Неопалимые могут попасть украинцы, которые:

являются военными/волонтерами/добровольцами/гражданскими/детями, получившими травмы и ожоги в результате боевых действий или обстрелов гражданских объектов;

имеют подтверждение врача или военно-медицинской комиссии о получении небытовой травмы.

Обратиться нужно: