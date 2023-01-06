Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

Эстетическая реабилитация пострадавших от войны: как попасть на бесплатную программу Неопалимі

6 января 2023, 13:05
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
операція
Источник: Depositphotos

Сейчас во время боевых действий и обстрелов гражданского населения многие получают ранения и ожоги. После лечения они нуждаются в дальнейшей реабилитации в медицинских учреждениях.

Эти процедуры обычно дорогостоящие, ведь касаются эстетической медицины. Имеются ли в программе медицинских гарантий пакеты, способные покрыть эту реабилитацию. На этот вопрос ответил первый заместитель министра здравоохранения Александр Камарида.

Сейчас смотрят

– Реабилитационная помощь становится одной из важных составляющих системы здравоохранения, – отметил он. — Минздрав предоставляет приоритет доказательной реабилитации в рамках программы  медицинских гарантий на 2023 год.

По словам чиновника, созданы два отдельных больших мультидисциплинарных пакета, которые будут достаточно финансироваться. Приняты регулирующие документы о реабилитационной помощи, об обеспечении вспомогательными средствами реабилитации, типовой и индивидуальный план реабилитации.

— Да, реабилитация будет в приоритете и будет проводиться финансирование. А все украинцы, кто нуждается в этом, будут получать реабилитацию высокого качества абсолютно бесплатно, — подчеркнул Камарида.

Проект эстетической медицины Неопалимі стартовал в Украине, его цель — реабилитация тех, кто получил рубцы и ожоги в результате боевых действий. К проекту привлечены уже 12 клиник по эстетической медицине.

Как попасть на программу Неопалимі

Воспользоваться этими услугами могут все украинцы, получившие небытовые ожоги или рубцы после их заживления.

На программу Неопалимые могут попасть украинцы, которые:

  • являются военными/волонтерами/добровольцами/гражданскими/детями, получившими травмы и ожоги в результате боевых действий или обстрелов гражданских объектов;
  • имеют подтверждение врача или военно-медицинской комиссии о получении небытовой травмы.
Читайте также:
СтоібОни выжили и должны жить на полную! Врачи без границ — о том, какой должна быть реабилитация наших героев

Обратиться нужно:

  • в команду Неопалимые (Instagram, @neopalymi, тел.: (066) 906-06-14, сайт) ;
  • заполнить регистрационную форму по ссылке.

Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь