Зараз під час бойових дій та обстрілів цивільного населення багато людей зазнають поранень і опіків. Після лікування вони потребують подальшої реабілітації у медичних закладах.

Ці процедури зазвичай є дорогими, адже стосуються естетичної медицини. Чи є в програмі медичних гарантій пакети, що можуть покрити цю реабілітацію. На це запитання відповів перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Камаріда.

Зараз дивляться

– Реабілітаційна допомога стає однією з важливих складових системи охорони здоров’я, – зазначив він. – МОЗ надає пріоритет доказовій реабілітації в рамках програми медичних гарантій на 2023 рік.

За словами посадовця, створено два окремі великі мультидисциплінарні пакети, які отримають достатнє фінансування. Ухвалено необхідні документи щодо реабілітаційної допомоги, про забезпечення допоміжними засобами реабілітації, типовий та індивідуальний план реабілітації.

– Так, реабілітація буде в пріоритеті і відбуватиметься фінансування. А всі українці, які цього потребують, отримуватимуть реабілітацію високої якості абсолютно безоплатно, – наголосив Камаріда.

Проєкт естетичної медицини Неопалимі стартував в Україні, його мета – реабілітація тих, хто дістав рубці та опіки внаслідок бойових дій. До проєкту залучені вже 12 клінік з естетичної медицини.

Як потрапити на програму Неопалимі

Скористатися цими послугами можуть всі українці, що дістали непобутові опіки або рубці після їх загоєння.

На програму Неопалимі можуть потрапити українці, які:

є військовими/волонтерами/добровольцями/цивільними/дітьми, які зазнали травм та опіків внаслідок бойових дій або обстрілів цивільних об’єктів;

мають підтвердження від лікаря або військово-медичної комісії про отримання непобутової травми.

Звернутися потрібно:

в команду Неопалимі (Instagram, @neopalymi, тел.: (066) 906-06-14, сайт) ;

заповнити реєстраційну форму за посиланням.