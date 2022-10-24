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Фантастический концерт: во время операции на головном мозге пациент играл на саксофоне

24 октября 2022, 10:08
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
хирурги
Источник: Depositphotos

Во время 9-часовой операции по удалению опухоли головного мозга медики, находившиеся в операционной Римской международной больницы Пайдея, наслаждались волшебными звуками саксофона, на котором играл сам 35-летний пациент.

— Да, он оставался в сознании на протяжении всей операции. Это было необходимо, чтобы ориентироваться в мозгу мужчины и избегать повреждения определенных областей, — рассказал нейрохирург Кристиан Брогна.

По его словам, опухоль саксофониста располагалась именно в областях, которые отвечают за движения тела и которые нелегко оперировать. К тому же дело усложняло то обстоятельство, что пациент был левшой, то есть структура его мозга отличалась от структуры мозга правши.

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Отмечается, что пациенты, бодрствующие во время операций на головном мозге, не являются чем-то необычным. Это помогает хирургам составить карту мозга и работать с областями, которые отвечают за речь, память и другие важные функции.

Сообщается, что использование местных анестетиков позволяет пациентам бодрствовать, не чувствуя боли. Некоторые из них могут читать или отвечать на вопросы. А в последние годы пациентов снимают на видео, когда они играют на гитаре и скрипке и даже поют оперные арии

Известно также, что операция, в которой участвовалал международная команда медиков из более чем десяти специалистов, прошла успешно. Анализы показали, что опухоль была полностью удалена, и через три дня пациент вернулся домой к жене и двум детям. Все его функции, включая игру на саксофоне, были в норме.

Источник
The Washington Post
Теги
Мозок Музыка Операция
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