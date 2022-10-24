Під час 9-годинної операції з видалення пухлини головного мозку медики, що знаходилися в операційній Римської міжнародної лікарні Пайдея, насолоджувалися чарівними звуками саксофона, на якому грав сам 35-річний пацієнт.

– Так, він залишався у свідомості протягом всієї операції. Це було необхідно, щоб орієнтуватися в мозку чоловіка і уникати пошкодження певних областей, – розповів нейрохірург Крістіан Брогна.

За його словами, пухлина розташовувалася саме в областях, які відповідають за рухи тіла і які нелегко оперувати. До того ж справу ускладнювала та обставина, що пацієнт був шульгою, тобто структура його мозку відрізнялася від структури мозку правші.

Зараз дивляться

Відзначається, що пацієнти, які не сплять під час операцій на головному мозку, не є чимось незвичайним. Це допомагає хірургам скласти карту мозку і працювати з областями, які відповідають за мову, пам’ять та інші важливі функції.

Повідомляється, що використання місцевих анестетиків дозволяє пацієнтам не спати, не відчуваючи болю. Деякі з них можуть читати або відповідати на питання. А в останні роки пацієнтів знімають на відео, коли вони грають на гітарі і скрипці і навіть співають оперні арії.

Відомо також, що операція, в якій брала участь міжнародна команда медиків з більш ніж десяти фахівців, пройшла успішно. Аналізи показали, що пухлина була повністю видалена, і через три дні пацієнт повернувся додому до дружини і двох дітей. Всі його функції, включаючи гру на саксофоні, були в нормі.