Під час 9-годинної операції з видалення пухлини головного мозку медики, що знаходилися в операційній Римської міжнародної лікарні Пайдея, насолоджувалися чарівними звуками саксофона, на якому грав сам 35-річний пацієнт.
– Так, він залишався у свідомості протягом всієї операції. Це було необхідно, щоб орієнтуватися в мозку чоловіка і уникати пошкодження певних областей, – розповів нейрохірург Крістіан Брогна.
За його словами, пухлина розташовувалася саме в областях, які відповідають за рухи тіла і які нелегко оперувати. До того ж справу ускладнювала та обставина, що пацієнт був шульгою, тобто структура його мозку відрізнялася від структури мозку правші.
Відзначається, що пацієнти, які не сплять під час операцій на головному мозку, не є чимось незвичайним. Це допомагає хірургам скласти карту мозку і працювати з областями, які відповідають за мову, пам’ять та інші важливі функції.
Повідомляється, що використання місцевих анестетиків дозволяє пацієнтам не спати, не відчуваючи болю. Деякі з них можуть читати або відповідати на питання. А в останні роки пацієнтів знімають на відео, коли вони грають на гітарі і скрипці і навіть співають оперні арії.
Відомо також, що операція, в якій брала участь міжнародна команда медиків з більш ніж десяти фахівців, пройшла успішно. Аналізи показали, що пухлина була повністю видалена, і через три дні пацієнт повернувся додому до дружини і двох дітей. Всі його функції, включаючи гру на саксофоні, були в нормі.