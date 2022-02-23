Флакон с Covid-вакциной теперь можно открыть для одного пациента — Минздрав

В Украине теперь врачи могут открывать флакон с многодозной вакциной от коронавируса для одного пациента.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин во время брифинга 23 февраля. Это значит, что врачам не нужно ждать, пока соберется необходимое количество людей для вакцинации.

— Для украинцев эта норма означает два существенных момента: никаких ожиданий, пока соберется нужное количество людей, и возможность выбрать любую вакцину, независимо от того, на скольких человек рассчитан флакон, — отметил Кузин.

Каждая вакцина от Covid-19 содержит определенное количество доз:

флакон вакцины Moderna — 10 доз для первичной прививки и 20 доз для бустера;

флакон AstraZeneca содержит 10 доз;

вакцины Comirnaty/Pfizer — шесть доз (после необходимого разведения);

однодозна только вакцина СoronaVac.

Ранее, чтобы открыть один флакон многодозной вакцины, необходимо было прививать из него по меньшей мере шесть человек. Но теперь пациент может получить любую вакцину, даже если больше желающих нет.

Также новая рекомендация касается работников мобильных бригад по вакцинации. Они могут использовать для прививки любую имеющуюся Covid-вакцину, независимо от количества желающих.

В Минздраве отметили, что остаточную вакцину нужно утилизировать через шесть часов после открытия флакона, если не все дозы были использованы.

За прошлые сутки, 22 февраля, в Украине вакцинировались от коронавируса 62 935 человек. Первую дозу получили 16 844 человека, вторую дозу – 27 071 человек, дополнительную дозу получили 598 человек, бустерную дозу – 18 422 человека.