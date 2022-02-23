Флакон із Covid-вакциною тепер можна відкрити для одного пацієнта – МОЗ

В Україні відтепер лікарі можуть відкривати флакон із багатодозною вакциною від коронавірусу для одного пацієнта.

Про це повідомив головний санітарний лікарі Ігор Кузін під час брифінгу 23 лютого. Це означає, що лікарям не потрібно чекати, поки збереться необхідна кількість людей для вакцинації.

– Для українців ця норма означає два суттєвих моменти: жодних очікувань, поки збереться потрібна кількість людей, та можливість обрати будь-яку вакцину, незалежно від того, на скількох людей розрахований флакон, – зазначив Кузін.

Кожна вакцина від Covid-19 містить визначену кількість доз:

флакон вакцини Moderna – 10 доз для первинного щеплення і 20 доз для бустеру;

флакон AstraZeneca містить 10 доз;

вакцини Comirnaty/Pfizer – шість доз (після необхідного розведення);

однодозна лише вакцина СoronaVac.

Раніше, щоб відкрити один флакон багатодозної вакцини, необхідно було щепити з нього щонайменше шестеро людей. Але тепер пацієнт може отримати будь-яку вакцину, навіть якщо більше охочих немає.

Також нова рекомендація стосується працівників мобільних бригад з вакцинації. Вони можуть використовувати для щеплення будь-яку наявну Covid-вакцину, незалежно від кількості охочих.

У МОЗ наголосили, що залишкову вакцину потрібно утилізувати через шість годин після відкриття флакону, якщо не всі дози були використані.

За минулу добу, 22 лютого, в Україні вакцинувалися від коронавірусу 62 935 людей. Першу дозу отримали 16 844 людини, другу дозу – 27 071 людина, додаткову дозу отримали 598 людей, бустерну дозу – 18 422 людини.