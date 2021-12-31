Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтемы Видео
Новини

Флурон в Израиле: названы симптомы двойной инфекции гриппа и Covid-19

31 декабря 2021, 12:20
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

В Израиле зарегистрирован первый случай заражения флуроном — двойной инфекцией, вызванной Covid-19 и гриппом. Название представляет собой смесь слов англоязычного слова грипп и коронавируса.

По имеющимся данным, недавно родившая женщина не была вакцинирована ни от гриппа, ни от коронвирусной инфекции. Но в больнице Бейлинсон в Петах-Тикве, в центральном Израиле, результаты ее анализов дали положительный результат. Болезнь протекает относительно легко.

Официальные представители здравоохранения считают, что другие пациенты также были инфицированы обоими вирусами, но им еще не поставлен диагноз.

У большинства пациентов с положительным результатом теста на грипп и Covid-19 наблюдаются похожие симптомы:

  • высокая температура
  • ломота в теле
  • кашель
  • чихание
  • больное горло
  • одышка
  • усталость
  • головная боль
  • тошнота
  • рвота
  • понос
  • сыпь (наблюдается в основном у детей)
Читайте также:
Флурон в Израиле: названы симптомы двойной инфекции гриппа и Covid-19Комаровский назвал два препарата, которые можно давать ребенку при температуре

Министерство здравоохранения Израиля все еще изучает этот случай, чтобы понять: могут ли два вируса вместе вызвать более серьезное заболевание.

Источник: OneIndia

Теги
Израиль , вірус грипу , Грип , Коронавирус Covid-19
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка