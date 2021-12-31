В Израиле зарегистрирован первый случай заражения флуроном — двойной инфекцией, вызванной Covid-19 и гриппом. Название представляет собой смесь слов англоязычного слова грипп и коронавируса.

По имеющимся данным, недавно родившая женщина не была вакцинирована ни от гриппа, ни от коронвирусной инфекции. Но в больнице Бейлинсон в Петах-Тикве, в центральном Израиле, результаты ее анализов дали положительный результат. Болезнь протекает относительно легко.

Официальные представители здравоохранения считают, что другие пациенты также были инфицированы обоими вирусами, но им еще не поставлен диагноз.

У большинства пациентов с положительным результатом теста на грипп и Covid-19 наблюдаются похожие симптомы:

высокая температура

ломота в теле

кашель

чихание

больное горло

одышка

усталость

головная боль

тошнота

рвота

понос

сыпь (наблюдается в основном у детей)

Министерство здравоохранения Израиля все еще изучает этот случай, чтобы понять: могут ли два вируса вместе вызвать более серьезное заболевание.

Источник: OneIndia