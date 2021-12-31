В Израиле зарегистрирован первый случай заражения флуроном — двойной инфекцией, вызванной Covid-19 и гриппом. Название представляет собой смесь слов англоязычного слова грипп и коронавируса.
По имеющимся данным, недавно родившая женщина не была вакцинирована ни от гриппа, ни от коронвирусной инфекции. Но в больнице Бейлинсон в Петах-Тикве, в центральном Израиле, результаты ее анализов дали положительный результат. Болезнь протекает относительно легко.
Официальные представители здравоохранения считают, что другие пациенты также были инфицированы обоими вирусами, но им еще не поставлен диагноз.
У большинства пациентов с положительным результатом теста на грипп и Covid-19 наблюдаются похожие симптомы:
- высокая температура
- ломота в теле
- кашель
- чихание
- больное горло
- одышка
- усталость
- головная боль
- тошнота
- рвота
- понос
- сыпь (наблюдается в основном у детей)
Министерство здравоохранения Израиля все еще изучает этот случай, чтобы понять: могут ли два вируса вместе вызвать более серьезное заболевание.
Источник: OneIndia