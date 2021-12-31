Что делать, когда у ребенка держится температура? Многие родители спешат в аптеку и покупают препараты по рекомендации друзей, знакомых или ссылаясь на личный опыт.

Однако это делать не нужно. Доктор Евгений Комаровский назвал лекарства, которые можно давать ребенку при температуре.

— Родители должны знать, что существует всего два препарата, которые можно использовать при самолечении. Это Парацетамол и Ибупрофен, — отметил Евгений Комаровский.

По его словам, есть еще рекомендации давать детям Аспирин или Анальгин, но этого делать нельзя.

— Если вы занимаетесь самолечением, то отсутствие эффекта после принятия жаропонижающих средств является “звоночком”, что вам нужно обратиться за помощью к врачу, — добавил он.

Чтобы облегчить состояние ребенка, не достаточно дать ему лекарства. Дополнительно нужно давать малышу пить много жидкости — воду, чаи, компот.

Важна и температура в помещении.

— Температура окружающего воздуха — чуть ли не главный фактор, который влияет на эффективность жаропонижающих средств. Если температура в помещении равна 18 градусам, тогда ребенок будет терять огромное количество тепла, — объясняет специалист.

Однако родителям все же рекомендуют не заниматься самолечением, а сначала обратиться к врачу.

Источник: Ранок з Україною, Сегодня