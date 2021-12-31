Що робити, коли у дитини тримається температура? Багато батьків поспішають до аптеки та купують препарати за рекомендацією друзів, знайомих або спираючись на власний досвід.

Однак цього робити не потрібно. Лікар Євген Комаровський назвав ліки, які можна давати дитині під час температури.

– Батьки мають знати, що є лише два препарати, які можна використовувати під час самолікування. Це Парацетамол та Ібупрофен, – зазначив Євген Комаровський.

За його словами, ще є рекомендації давати дітям аспірин або анальгін, але цього робити не можна.

– Якщо ви займаєтеся самолікуванням, то відсутність ефекту після прийняття жарознижувальних засобів є “дзвіночком”, що вам потрібно звернутися за допомогою до лікаря, – додав він.

Щоб полегшити стан дитини, мало дати їй ліки. Додатково потрібно давати малюкові пити багато рідини – воду, чаї, компот.

Важлива й температура у приміщенні.

– Температура навколишнього повітря – чи не головний фактор, що впливає на ефективність жарознижувальних засобів. Якщо температура у приміщенні дорівнює 18 градусам, тоді дитина втрачатиме величезну кількість тепла, – пояснює фахівець.

Проте батькам все ж таки рекомендують не займатися самолікуванням, а спочатку звернутися до лікаря.

Джерело: Ранок з Україною, Сегодня