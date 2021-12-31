В Ізраїлі зареєстрований перший випадок зараження на флурон – подвійною інфекцію, викликану Covid-19 і грипом. Назва являє собою суміш слів англомовного слова грип і коронавірусу.

За наявними даними, жінка, яка нещодавно народила, не була вакцинована ні від грипу, ні від коронвірусної інфекції. Але в лікарні Бейлінсон в Петах-Тікві, в центральному Ізраїлі, результати її аналізів дали позитивний результат. Хвороба протікає відносно легко.

Офіційні представники охорони здоров’я вважають, що інші пацієнти також були інфіковані обома вірусами, але їм ще не поставлений діагноз.

У більшості хворих з позитивним результатом тесту на грип та Covid-19 спостерігаються схожі симптоми:

висока температура

ломота в тілі

кашель

чхання

хворе горло

задишка

утома

головний біль

нудота

блювота

пронос

висип (спостерігається в основному у дітей)

Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю все ще вивчає цей випадок, щоб зрозуміти, чи можуть два віруси разом викликати більш серйозне захворювання.

Джерело: OneIndia