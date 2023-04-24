Наиболее полно характеризует тот дерзкий штурм фраза командира, о том, что рожок автомата так и остался тогда полным, работали гранатами.

Кстати сам он получил во время штурма несколько тяжелых ранений, одно — в голову, но все его ребята целы.

Как потом сказал журналисту Факты тижня командир, штурм, если начинается, то, не смотря ни на что, должен быть завершен.

У него абсолютно мирная профессия — строитель. Даже срочной службы не проходил. Его родной город — Харьков. Именно с этим городом у него связаны все самые яркие моменты судьбы, а самое главное — мирная жизнь.

Поэтому никто и не удивляется, почему у командира группы 71 отдельной егерской бригады ДШВ ВСУ позывной Харьков.

— Когда уже Грады за окнами начали бахать в 4 утра, стало понятно — началось. Я решил подготовить семью к тому, что пойду на войну, это была сложная задача, — вспоминает Харьков.

Уже 13 марта он пошел на фронт добровольцем. Сначала был Изюм, потом Донбасс, Бахмут.

Сейчас в госпитале внешне спокойно вспоминает тот штурм. Говорит, на его подготовку ушло часа 4. Ситуация на нуле постоянно меняется, надо реагировать мгновенно.

— У нас была группа из 5 человек. Три парня впереди идут, двое, которые прикрывают, немного позади. Два пулеметчика, два покемонщика и я, — делится раненый командир.

Была задача под прикрытием второй линии тихо перекатиться через рельсы и занять вражескую позицию. Дальше — по ситуации.

— Сам бой был всего-навсего минут 10, — говорит Харьков.

Там Харьков и столкнулся с врагом лицом к лицу.

— 3-4 метра между нами. Он на меня смотрит, я — на него, — вспоминает боец.

Харьков немного замешкался — на враге была каска ВСУ. Закралось сомнение, вдруг наш пленный? Еще вчера этот окоп занимали свои. Это колебание дорого стоило.

Враг начал поливать из автомата. Сначала палец отстрелило, потом прилетело в голову. Командир все же продолжал бой.

Вражеский окоп забросали гранатами, в том числе и изъятыми у россиян.

Сейчас в госпитале Харьков готовится к операции, кроме всего прочего, у него раздроблена плечевая кость — это сложная травма. Как сам шутит, врачи ждут, пока дырки заживут, а потом уже будут оперировать плечо.

О чем сейчас думает? О главном, о том, как после победы будет отстраивать все, что разрушил враг.

Источник: Факти тижня