25-летний Олег Омельчук из Хмельницкого после тяжелого ранения под Бахмутом быстро восстанавливается и планирует вернуться в строй. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— Когда началось полномасштабное вторжение РФ, Олег уже был капитаном контрактной службы и выразил готовность служить в рядах Вооруженных Сил Украины, — говорится в сообщении.

Вместе с побратимами воевал на Донецком направлении, под Бахмутом, где было труднее всего. Попал во вражеский обстрел и получил многочисленные ранения с повреждением таза.

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Парень рассказывает, что первую медицинскую помощь получил именно в Бахмуте, однако состояние было тяжелым, поэтому дальше была эвакуация в Тернополь.

На левой нижней конечности и тазу воина медики установили аппарат наружной фиксации. После успешного длительного лечения пациент попал в Хмельницкий областной госпиталь ветеранов войны для прохождения реабилитации.

— Олег ежедневно борется за будущее, не жалея усилий, работает, чтобы полностью восстановиться, — пишут в Минздраве.

Лечащий врач Олега Леся Корчик гордится своим пациентом, говорит, что после ранения он прошел долгий и нелегкий путь, который должен вдохновлять и быть примером несокрушимости.