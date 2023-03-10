25-річний Олег Омельчук із Хмельницького після важкого поранення під Бахмутом швидко відновлюється і планує повернутися в стрій. Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Коли почалося повномасштабне вторгнення РФ, Олег вже був капітаном контрактної служби і висловив готовність служити в лавах Збройних Сил України, – йдеться в повідомленні.

Разом з побратимами воював на Донецькому напрямку, під Бахмутом, де було найважче. Потрапив під ворожий обстріл та дістав численні поранення з пошкодженням таза.

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Хлопець розповідає, що першу медичну допомогу отримав саме в Бахмуті, проте стан був важким, тому далі була евакуація до Тернополя.

На лівій нижній кінцівці та тазі воїна медики встановили апарат зовнішньої фіксації. Після успішного тривалого лікування пацієнт потрапив до Хмельницького обласного шпиталю ветеранів війни для проходження реабілітації.

– Олег щодня бореться за майбутнє, не шкодуючи зусиль, працює, щоб повністю відновитися, – пишуть у МОЗ.

Лікар Олега Леся Корчик пишається своїм пацієнтом, каже, що після поранення він пройшов довгий і нелегкий шлях, який повинен надихати і бути прикладом незламності.