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Першими побачив дитину та дружину: боєць з Вінничини отямився після поранення в серце

8 Березня 2023, 19:38
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Дніпро

Валерій з Вінниччини після поранення в серце, тяжкого осколкового поранення в голову, двох операцій, які провели нейрохірурги та торакальні хірурги лікарні Мечникова, прийшов до тями, написав на своїй сторінці у Facebook гендиректор лікарні Сергій Риженко.

Перші, кого він побачив, це втомлених лікарів та щасливу дружину з 1,5-місячною дитиною.

Настя тихо шепотіла, наче боялась, що порушить це тендітне щастя зустрічі. Її ніжне люблю відбилося в його очах.

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Валерій – кадровий військовий, вони мешкали у Вінницькій області. Поранення він отримав 27 лютого. Те, що він вижив – справжнє диво.

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Та найважче вже позаду. Валерій живий, іде на поправку, а Настя з дитиною чекають на його повернення додому на Вінниччину.

Тепер вони завжди будуть разом.

Джерело: Сергій Риженко

Фото: Сергій Риженко

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