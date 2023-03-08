Валерій з Вінниччини після поранення в серце, тяжкого осколкового поранення в голову, двох операцій, які провели нейрохірурги та торакальні хірурги лікарні Мечникова, прийшов до тями, написав на своїй сторінці у Facebook гендиректор лікарні Сергій Риженко.

Перші, кого він побачив, це втомлених лікарів та щасливу дружину з 1,5-місячною дитиною.

Настя тихо шепотіла, наче боялась, що порушить це тендітне щастя зустрічі. Її ніжне люблю відбилося в його очах.

Зараз дивляться

Валерій – кадровий військовий, вони мешкали у Вінницькій області. Поранення він отримав 27 лютого. Те, що він вижив – справжнє диво.

Та найважче вже позаду. Валерій живий, іде на поправку, а Настя з дитиною чекають на його повернення додому на Вінниччину.

Тепер вони завжди будуть разом.

Джерело: Сергій Риженко

Фото: Сергій Риженко