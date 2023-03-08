Валерий из Винницкой области после ранения в сердце, тяжелого осколочного ранения в голову, двух операций, которые провели нейрохирурги и торакальные хирурги больницы Мечникова, пришел в себя, написал на своей странице в Facebook гендиректор больницы Сергей Рыженко.

Первые, кого он увидел, это уставшие врачи и счастливая жена с 1,5-месячным ребенком.

Настя тихо шептала, словно боялась, что нарушит это хрупкое счастье встречи. Ее нежное люблю отразилось в его глазах.

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Валерий – кадровый военный, они проживали в Винницкой области.

Ранение он получил 27 февраля. То, что он выжил, стало чудом.

Но самое тяжелое все позади. Валерий жив, идет на поправку, а Настя с ребенком ждут его возвращения домой в Винницкую область.

Теперь они всегда будут вместе.

Источник: Сергій Риженко

Фото: Сергій Риженко