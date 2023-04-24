Найбільш повно характеризує той зухвалий штурм фраза командира, про те, що рожок автомата так і залишився тоді повним, працювали гранатами.

До речі сам він отримав під час штурму декілька важких поранень, одне – в голову, але всі його хлопці цілі.

Як потім сказав журналісту Факти тижня командир, штурм, якщо починається, то, попри все, мусить бути завершений.

У нього абсолютно мирна професія – будівельник. Навіть строкової служби не служив. Його рідне місто – Харків. Саме з цим містом у нинішнього військового пов’язані всі найяскравіші моменти долі, а найголовніше – мирне життя.

Тому ніхто й не дивується, чому у командира групи 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ ЗСУ позивний Харків.

– Коли вже Гради за вікнами почали бахати о 4-ій ранку, стало зрозуміло – почалося. Я вирішив підготувати сім’ю до того, що піду на війну, це було складне завдання, – згадує Харків.

Уже 13 березня він пішов на фронт добровольцем. Спочатку був Ізюм, потім Донбас, Бахмут.

Зараз, в госпіталі зовні спокійно згадує той штурм. Каже, на його підготовку пішло десь години 4. Ситуація на нулі постійно змінюється, треба реагувати миттєво.

– У нас була група з 5 людей. Три хлопці попереду йдуть, двоє, які прикривають, трохи позаду. 2 кулеметника, два покемонщіка і я, – ділиться поранений командир.

Було завдання тихо, під підкриттям другої лінії, перекотитися через рельси і зайняти ворожу позицію. Далі – по ситуації.

– Сам бій був усього-на-всього хвилин 10, – говорить Харків.

Там Харків і стикнувся з ворогом віч-на-віч.

– 3-4 метри між нами. Він на мене дивиться, я – на нього, – згадує боєць.

Харків трохи завагався – ворог був у касці ЗСУ. Закрався сумнів, раптом наш полонений? Ще вчора цей окоп займали свої. Оце вагання дорого коштувало.

Ворог почав поливати з автомата. Спочатку палець відстрелило, потім прилетіло в голову. Командир все ж продовжував бій.

Ворожий окоп закидали гранатами, в тому числі і тими, що добули у росіян.

Зараз у госпіталі Харків готується до операції, крім усього іншого, у нього розтрощена плечова кістка – це складна травма. Як сам жартує, лікарі чекають, доки дірки заживуть, а потім уже оперуватимуть плече.

Про що зараз думає? Про головне, про те, як після перемоги буде відбудовувати все, що зруйнував ворог.

Джерело: Факти тижня