Работу медиков на войне трудно переоценить. Оперативная обстановка и количество раненых на фронте стремительно меняются, поэтому они выкладываются на полную и всегда готовы к действиям.

Сообщается, что медикам часто приходиться работать без выходных и сверхурочно. Они ежедневно принимают раненых бойцов и как можно быстрее ставят их на ноги.

Сейчас смотрят

Широкий выбор медикаментов и искреннее желание помочь — таков сейчас госпиталь на востоке. Здесь одно помещение может выполнять несколько функций — от стабилизационного пункта до кабинета манипуляций.

— Перевязки, малые оперативные вмешательства по поводу осколочных ранений. У нас есть герои, которые отказываются ехать в госпиталь, потому что они хотят вернуться к побратимам. Мы с ними здесь работаем, — рассказывает боевой медик с позывным Шкода.

Одна из составляющих работы военных медиков – выезд на реанимобилях. Машины укомплектованы всем необходимым для оказания первой медицинской помощи. За один день такие экипажи могут спасти больше полусотни бойцов.

— Раненые бывают разные: от легких травм, контузий до тяжелых переломов, раздробленных костей, оторванных конечностей. Эти машины вывозят таких бойцов в первую очередь. Часто с большим риском, под обстрелами, — говорит военнослужащий Павел.

Читайте также: 13 бронированных машин получат медики для эвакуации раненых с линии фронта

Отмечается, что комплектация реанимобилей может отличаться в зависимости от ситуации на фронте. К тому же в особо тяжелых случаях к стандартному экипажу из трех человек присоединяется еще и анестезиолог.

Но настроение у медиков боевое. И это гарантия того, что наши бойцы при необходимости смогут получить помощь вовремя.