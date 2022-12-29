Роботу медиків на війні важко переоцінити. Оперативна обстановка і кількість поранених на фронті стрімко змінюються, тому вони викладаються сповна і завжди готові до дій.

Повідомляється, що медикам часто доводиться працювати без вихідних і понаднормово. Вони щодня приймають поранених бійців і якомога швидше ставлять їх на ноги.

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Широкий вибір медикаментів і щире бажання допомогти – такий зараз госпіталь на сході. Тут одне приміщення може виконувати кілька функцій – від стабілізаційного пункту до кабінету маніпуляцій.

– Перев’язки, малі оперативні втручання з приводу осколкових поранень. У нас є герої, які відмовляються їхати в госпіталь, тому що вони хочуть повернутися до побратимів. Ми з ними тут працюємо, – розповідає бойовий медик з позивним Шкода.

Одна зі складових роботи військових медиків – виїзд на реанімобілях. Машини укомплектовані всім необхідним для надання першої медичної допомоги. За один день такі екіпажі можуть врятувати більше пів сотні бійців.

– Поранені бувають різні: від легких травм, контузій до важких переломів, роздроблених кісток, відірваних кінцівок. Ці машини вивозять таких бійців в першу чергу. Часто з великим ризиком, під обстрілами, – каже військовослужбовець Павло.

Зазначається, що комплектація реанімобілів може відрізнятися залежно від ситуації на фронті. До того ж в особливо важких випадках до стандартного екіпажу з трьох осіб приєднується ще й анестезіолог.

Але настрій у медиків бойовий. І це гарантія того, що наші бійці за необхідності зможуть отримати допомогу вчасно.