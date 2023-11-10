В больницу Святого Луки, на базе которой действует отделение хирургии кисти, 59-летнюю Галину с тяжелой травмой левой руки доставили на скорой.

Врачи вынуждены были констатировать, что сильно изуродованные четыре пальца спасти не удастся. Сильно пострадала и кисть: множественные переломы, дефекты костной и мягких тканей, а также повреждены сухожилия, артерии и мышцы.

Одна операция, вторая операция

Чтобы побороться за частичное сохранение руки, хирурги сразу взялись оперировать пациентку. Они зафиксировали кости металлическими конструкциями, сшили сухожилия, нервы и артерию, провели пластику мягких тканей и кожи.

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Операция длилась около четырех часов.

Хирургам больницы Святого Луки удалось максимально сохранить поврежденную левую руку и даже частично восстановить ее подвижность.

В послеоперационный период, к сожалению, возникли осложнения: рана долго заживала и кожа на руке начала отмирать.

Пришлось делать вторую операцию — удалять омертвевшие ткани и пересаживать на этот участок кожу с бедра пациентки.

Это дало положительные результаты.

Впоследствии рана зажила, переломы срослись, также начала возвращаться чувствительность.

59-летняя Галина Скорбач из города Рогатин, что на Ивано-Франковщине, не знает, как и благодарить медиков.

Все мужчины в ее семье сейчас защищают страну, поэтому тяжелую работу по хозяйству женщина вынуждена выполнять сама.

Когда мужчины на фронте, женщины все делают самостоятельно

Несчастный случай произошел с Галиной прошлой зимой.

— Из-за постоянных ударов врага по энергетической инфраструктуре тогда часто выключали свет, — рассказывает женщина.

Уже вот-вот должны были в очередной раз выключать электричество, и женщина спешила измельчить листья кукурузы и накормить скот. Не заметила, как левая рука оказалась в соломорезке.

Винт захватил перчатку, протянул ладонь женщины сквозь ножи и фактически перемолол пальцы и кисть. Думала, все — останется без руки.

Но вовремя вмешались львовские хирурги.

Почему пациентка расплакалась

— Я все время держала себя в руках, не пролила ни одной слезинки. Но когда впервые сняли бинт, я заплакала от радости, — признается Галина.

… Прошло более девяти месяцев после травмы. За это время значительно улучшилась функция сухожилий поврежденной руки, увеличился объем движений.

Галина смогла даже вышить сорочку для своей дочери.

Источник и фото: Перше медичне об’єднання Львова