У лікарню Святого Луки, на базі якої діє відділення хірургії кисті, 59-річну Галину з важкою травмою лівої руки доставили на швидкій.

Лікарі змушені були констатувати, що сильно понівечені чотири пальці врятувати не вдасться. Сильно постраждала і кисть: множинні переломи, дефекти кісткової та м’яких тканин, а також пошкоджені сухожилля, артерії та м’язи.

Одна операція, друга операція

Щоби поборотися за часткове збереження руки, хірурги одразу взялися оперувати пацієнтку. Вони зафіксували кістки металевими конструкціями, зшили сухожилля, нерви та артерію, провели пластику м’яких тканин та шкіри.

Зараз дивляться

Операція тривала близько чотирьох годин.

Хірургам лікарні Святого Луки вдалося максимально зберегти пошкоджену лівицю та навіть частково відновити її рухливість.

У післяопераційний період, на жаль, виникли ускладнення: рана довго гоїлася і шкіра на руці почала відмирати.

Довелося робити другу операцію – видаляти змертвілі тканини та пересаджувати на цю ділянку шкіру зі стегна пацієнтки.

Це дало позитивні результати.

Згодом рана загоїлась, переломи зрослися, також почала повертатися чутливість.

59-річна Галина Скорбач із міста Рогатин, що на Івано-Франківщині, не знає, як і дякувати медикам.

Усі чоловіки в її родині нині захищають країну, тож важку роботу по господарству жінка змушена виконувати сама.

Коли чоловіки на фронті, жінки все роблять самотужки

Нещасний випадок стався з пані Галиною минулої зими.

– Через постійні удари ворога по енергетичній інфраструктурі тоді часто вимикали світло, – розповідає жінка.

Уже ось-ось мали вчергове вимикати електрику, і жінка спішила подрібнити листя кукурудзи та нагодувати худобу. Незчулася як ліва рука опинилася в січкарні.

Гвинт захопив рукавичку, протяг долоню жінки крізь ножі і фактично перемолов пальці та кисть. Думала, все – залишиться без руки.

Але вчасно втрутилися львівські хірурги.

Чому розплакалась пацієнтка

– Я весь час тримала себе в руках, не пролила жодної сльозинки. Але коли вперше зняли бинт, я заплакала від радості, – зізнається Галина.

… Минуло понад дев’ять місяців після травми. За цей час значно покращилася функція сухожиль пошкодженої руки, збільшився об’єм рухів.

Пані Галина змогла навіть вишити сорочку для своєї доньки.

Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова