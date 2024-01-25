Генная терапия против врожденной глухоты: в США впервые вылечили подростка с недостатками слуха

В США впервые проведен метод генной терапии для лечения врожденных пороков слуха. Сейчас 11-летний пациент стал шестым ребенком в мире, который успешно испытал на себе экспериментальный метод.

Мутация гена

Мальчик родился глухим на оба уха из-за мутации отоферлина, гена, который отвечает за передачу сигналов от волосковых клеток внутреннего уха к мозгу.

В октябре 2023 года пациенту провели лечение одного уха, и сейчас он уже может впервые в жизни слышать звуки.

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Обследования показали положительную динамику, и теперь парень имеет лишь умеренную недостаточность слуха. Но сегодня ребенок слышит голос отца, звук автомобилей и даже ножниц парикмахера.

11-летний пациент участвовал в экспериментальных тестированиях генной терапии, которые проводились с прошлого года среди детей с глухотой в США, Европе и Китае.

Результаты метода генной терапии стали важным шагом в лечении потери слуха, вызванной генетическими мутациями.

Источник и фото: Детская больница Филадельфии