Применение генной терапии — перспективный метод лечения тяжелой алкогольной зависимости. Такое открытие сделали ученые Национального исследовательского центра приматов Орегонского университета здоровья и науки в Бивертоне, США.

Они провели эксперименты на обезьянах, которым с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) делали инъекции белка GNDF в мозг, чтобы усилить функции клеток, мешающих синтезу дофамина. Это химическое вещество, вызывающее чувство удовольствия, часто называют гормоном счастья.

Аналогичный метод уже был испытан у взрослых с болезнью Паркинсона и детей с редким генетическим нарушением, которое влияет на нервную систему и вызывает проблемы с движением.

Исследование, опубликованное в научном журнале Nature Medicine, показало, что в результате чрезмерного синтеза дофамина животные уменьшили потребление алкоголя до 90%.

— Приматы, которые получили неактивную форму гена, продолжали пить алкоголь, тогда как животные, которым давали GNDF, сократили его количество, — сообщила профессор Кэтлин Грант, одна из соавторов научного эксперимента.

Ученые видят в генной терапии перспективный метод лечения алкогольной зависимости, но признают, что перед тем, как применить его на людях, необходимо провести дополнительные исследования на животных.

Кроме того, из-за того, что генная терапия предусматривает хирургическое вмешательство в мозг, этот метод будет возможен только в очень тяжелых случаях алкогольной зависимости, когда другие способы терапии лечения не дают результатов.