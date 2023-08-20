Застосування генної терапії — перспективний метод лікування важкої алкогольної залежності. Таке відкриття зробили вчені Національного дослідницького центру приматів Орегонського університету здоров’я та науки в Бівертоні, США.

Вони провели експерименти на мавпах, яким за допомогою магнітно-резонансної томографії (МРТ) робили ін’єкції білка GNDF у мозок, щоб посилити функції клітин, що заважають синтезу дофаміну. Цю хімічну речовину, що викликає відчуття задоволення, часто називають гормоном щастя.

Аналогічний метод вже був випробуваний у дорослих із хворобою Паркінсона та дітей з рідкісним генетичним порушенням, яке впливає на нервову систему та спричиняє проблеми з рухом.

Дослідження, опубліковане у науковому журналі Nature Medicine, виявило, що внаслідок надмірного синтезу дофаміну тварини зменшили споживання алкоголю до 90%.

— Примати, які отримали неактивну форму гена, продовжували пити алкоголь, тоді як тварини, яким давали GNDF, скоротили його кількість ,— повідомила професор Кетлін Грант, одна з співавторів наукового експерименту.

Науковці вбачають у генній терапії перспективний метод лікування алкогольної залежності, але визнають, що перед тим, як застосувати його на людях, необхідно провести додаткові дослідження на тваринах.

Крім того, через те, що генна терапія передбачає хірургічне втручання у мозок, цей метод буде можливий лише у дуже важких випадках алкогольної залежності, коли інші способи терапії лікування не дають результатів.