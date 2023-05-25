Икона рок-н-ролла Тина Тернер умерла в возрасте 83 лет после того, как в течение жизни пережила то, что она назвала комбинацией медицинских катастроф.

На долю Тернер, чья карьера длилась пять десятилетий, выпала борьба с такими с серьезными заболеваниями, как гипертония, которая привела к инсульту и почечной недостаточности, раком кишечника и посттравматическим стрессовым расстройством.

У Тернер с 1978 года была тяжелая гипертония, которая не лечилась в течение многих лет, что привело к опасному для жизни заболеванию почек. Ей прописали лечение в 1985 году, но она сказала, что от лекарств ей только хуже, и перестала их принимать.

Вместо этого Тина перешла на гомеопатические средства. В результате, к 2016 году ее почки функционировали менее чем на 30%.

Почечная недостаточность является последней, терминальной стадией, и без гарантированной трансплантации пациенты могут рассчитывать только на гемодиализ.

Трансплантация Тернер была успешно проведена в 2017 году. Но реципиенты трансплантата должны принимать иммунодепрессанты, чтобы отразить атаку собственной иммунной системы на пересаженный орган, что приводит к общему ослаблению способности бороться с инфекцией.

По словам Тины, она страдала от хронических недомоганий после операции, включая головокружение, забывчивость, тревогу и периодические приступы тяжелой диареи.

В октябре 2013 года Тернер перенесла инсульт. Через три года, в 2016, у нее был диагностирован рак кишечника. В итоге певице сделали операцию по удалению пораженной части кишечника.

До развода в 1978 году Тернер в течение 14 лет подвергалась жестокому обращению со стороны своего бывшего мужа Айка Тернера. Она даже попыталась покончить жизнь самоубийством, приняв сразу 50 таблеток, которые врач прописал ей от бессоницы.

Публицист Тернер не уточнил причину ее смерти. По его словам, она скончалась после борьбы с неустановленной длительной болезнью.