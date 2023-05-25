Ікона рок-н-ролу Тіна Тернер померла у віці 83 років після того, як протягом життя пережила те, що вона назвала комбінацією медичних катастроф.

На долю Тернер, чия кар’єра тривала п’ять десятиліть, випала боротьба з такими серйозними захворюваннями, як гіпертонія, що призвела до інсульту і ниркової недостатності, рак кишечника і посттравматичний стресовий розлад.

У Тернер з 1978 року була важка гіпертонія, яку не лікували протягом багатьох років, що призвело до небезпечного для життя захворювання нирок. Їй прописали лікування в 1985 році, але вона сказала, що ліки роблять їй гірше, і перестала їх приймати.

Замість цього Тіна перейшла на гомеопатичні засоби. У результаті до 2016 року її нирки функціонували менш ніж на 30%.

Ниркова недостатність є останньою, термінальною стадією, і без гарантованої трансплантації пацієнти можуть розраховувати тільки на гемодіаліз.

Трансплантація Тернер була успішно проведена в 2017 році. Але реципієнти трансплантата повинні приймати імунодепресанти, щоб відбити атаку власної імунної системи на пересаджений орган, що призводить до загального ослаблення здатності боротися з інфекцією.

За словами Тіни, вона страждала від хронічних нездужань після операції, включно із запамороченням, забудькуватістю, тривогою і періодичними нападами важкої діареї.

У жовтні 2013 року Тернер перенесла інсульт. Через три роки, у 2016, у неї діагностували рак кишечника. У підсумку співачці зробили операцію з видалення ураженої частини кишечника.

До розлучення 1978 року Тернер протягом 14 років зазнавала жорстокого поводження з боку свого колишнього чоловіка Айка Тернера. Вона навіть спробувала покінчити життя самогубством, випивши одразу 50 таблеток, які лікар прописав їй від безсоння.

Публіцист Тернер не уточнив причину її смерті. За його словами, вона померла після боротьби з невстановленою тривалою хворобою.